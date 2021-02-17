الصحة تتوسع في تدشين مراكز لقاح كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 334 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 349 حالة و 4 وفيات، مؤكدة أنها ستتوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاح لتشمل جميع المناطق، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، والحد من انتشار الفيروس، مهيبة بالجميع التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح. ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة المستجدات. وأهابت الوزارة بأفراد المجتمع كافة الاستفادة من خدمات عيادات «تطمن» التي هيأتها لخدمة كل من يشعر بأعراض كورونا مثل: (ارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس وألم في الصدر وسعال واحتقان الحلق وإسهال وفقدان حاسة الشم والتذوق)، وتقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم. وأهابت الوزارة بأفراد المجتمع كافة الاستفادة من خدمات عيادات «تطمن» التي هيأتها لخدمة كل من يشعر بأعراض كورونا مثل: (ارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس وألم في الصدر وسعال واحتقان الحلق وإسهال وفقدان حاسة الشم والتذوق)، وتقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم. توزيع الحالات على المناطق الرياض169 الشرقية 62 مكة المكرمة 42 المدينة المنورة 12 حائل 4 نجران 2 الباحة5 جازان 3 القصيم 10 عسير 6 الحدود الشمالية13 الجوف 4 تبوك 2 إجمالي الحالات الإصابات373,702 الحالات النشطة2611 المتعافون364,646 الوفيات6445

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