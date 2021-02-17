السعودية اليوم / الجهات المشاركة في مركز إدارة الأزمات بمنطقة حائل تواصل جولاته الرقابية



حائل 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واس

تواصل الجهات المشاركة في مركز إدارة الأزمات بمنطقة حائل جولاتها الميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية ضد انتشار فيروس

وأكد وكيل إمارة منطقة حائل الرئيس التنفيذي لمركز إدارة الأزمات عادل بن صالح آل الشيخ حرص سمو أمير المنطقة رئيس اللجنة العليا لإدارة المركز، وسمو نائبه نائب رئيس اللجنة العليا لإدارة المركز على ‏تطبيق أعلى معايير الرقابة على الإجراءات الاحترازية والاستمرار على ذلك بالتنسيق بين الجهات المشاركة في المركز حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين, داعياً الله أن يحفظ الجميع ويديم على الوطن أمنه واستقراره.

//انتهى //

21:10ت م

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حائل 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واستواصل الجهات المشاركة في مركز إدارة الأزمات بمنطقة حائل جولاتها الميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية ضد انتشار فيروس كورونا بتوجيه من سمو أمير المنطقة, وأسفرت اليوم عن إغلاق (4) منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية وفق النظام.وأكد وكيل إمارة منطقة حائل الرئيس التنفيذي لمركز إدارة الأزمات عادل بن صالح آل الشيخ حرص سمو أمير المنطقة رئيس اللجنة العليا لإدارة المركز، وسمو نائبه نائب رئيس اللجنة العليا لإدارة المركز على ‏تطبيق أعلى معايير الرقابة على الإجراءات الاحترازية والاستمرار على ذلك بالتنسيق بين الجهات المشاركة في المركز حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين, داعياً الله أن يحفظ الجميع ويديم على الوطن أمنه واستقراره.//انتهى //21:10ت م0253

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