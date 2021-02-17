

إسلام آباد 5 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واس

اعتقلت أجهزة الأمن الباكستانية اليوم ثلاثة إرهابيين من عناصر تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية نفذتها في منطقة "مالاكند" بشمال باكستان.

وأوضح مسؤولون أمنيون أن العملية نفذتها وحدة مكافحة الإرهاب بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات التي رصدت تحركات الإرهابيين بالمنطقة.

وأضافوا أن الإرهابيين كانوا يخططون لتنفيذ عملية إرهابية كبيرة على هدف حساس في المنطقة، وأن قوات الأمن صادرت من حوزتهم كمية من الأسلحة والمتفجرات ونقلتهم إلى مركز أمني لمواصلة التحقيق معهم.

// انتهى //

21:09ت م

0251





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأمن الباكستاني يعتقل ثلاثة إرهابيين من عناصر تنظيم داعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.