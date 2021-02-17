السعودية اليوم / بريطانيا تسجل 738 وفاة جديدة بفيروس كورونا و 12718 حالة إصابة مؤكدة



لندن 5 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واس

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا اليوم تسجل 738 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في تصريح صحفي أنه على الرغم من تراجع عدد الوفيات والإصابات الجديدة جراء المرض، الا أن السلطات لن تتخذ أي إجراءات لتخفيف حالة الإغلاق وفقاً لجدول زمني محدد، بل ستُتخذ الإجراءات المناسبة وفقاَ للإحصاءات الرسمية التي ترصد درجة انتشار المرض.

ودعا جونسون المواطنيين إلى الاستمرار في اتباع الإرشادات الصحية الرسمية، وتجنب التجمعات أو التعرض لمخاطر الإصابة.

// انتهى //

21:09ت م

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لندن 5 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسأعلنت السلطات الصحية في بريطانيا اليوم تسجل 738 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا و 12718 حالة إصابة مؤكدة بالمرض.وأوضح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في تصريح صحفي أنه على الرغم من تراجع عدد الوفيات والإصابات الجديدة جراء المرض، الا أن السلطات لن تتخذ أي إجراءات لتخفيف حالة الإغلاق وفقاً لجدول زمني محدد، بل ستُتخذ الإجراءات المناسبة وفقاَ للإحصاءات الرسمية التي ترصد درجة انتشار المرض.ودعا جونسون المواطنيين إلى الاستمرار في اتباع الإرشادات الصحية الرسمية، وتجنب التجمعات أو التعرض لمخاطر الإصابة.// انتهى //21:09ت م0250

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