السعودية اليوم / اللواء الشدي يفتتح مبنى فرع إدارة المجاهدين بالمنطقة الشرقية



الدمام 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واس

افتتح مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين بوزارة الداخلية اللواء منصور بن عبدالله الشدي، مبنى فرع الإدارة بالمنطقة الشرقية.

وأوضح اللواء الشدي - في كلمته بمناسبة الافتتاح - إن "الإدارة العامة للمجاهدين شهدت نقلة وتطورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، في ظل الدعم اللا محدود من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية - حفظه الله - ، منوها بما تزخر به الإدارة العامة للمجاهدين من كوادر بشرية مؤهلة ومدربة ومتخصصة، قادرة - بإذن الله - على تنفيذ المهام الأمنية المنوطة بها على أكمل وجه، وذلك للإسهام مع القطاعات الأمنية الأخرى في المحافظة على مقدرات ومنجزات بلادنا الغالية.

// انتهى //

20:42ت م

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