

الخرطوم 5 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واس

سجلت السودان خلال الساعات الـ24 الماضية 37 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم، إلى ارتفاع الإصابات منذ انتشار الجائحة في البلاد إلى 92792 حالة، وإجمالي الوفيات 1772وفاة، وإجمالي حالات التعافي 20990.

// انتهى //

20:35ت م

0241



الخرطوم 5 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسسجلت السودان خلال الساعات الـ24 الماضية 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, وحالة وفاة واحدة, وتعافي 50 حالة.وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم، إلى ارتفاع الإصابات منذ انتشار الجائحة في البلاد إلى 92792 حالة، وإجمالي الوفيات 1772وفاة، وإجمالي حالات التعافي 20990.// انتهى //20:35ت م0241

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / السودان تسجل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.