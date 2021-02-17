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السعودية اليوم / السودان تسجل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الخرطوم 5 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واس
سجلت السودان خلال الساعات الـ24 الماضية 37 إصابة جديدة بفيروس المستجد, وحالة وفاة واحدة, وتعافي 50 حالة.
وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم، إلى ارتفاع الإصابات منذ انتشار الجائحة في البلاد إلى 92792 حالة، وإجمالي الوفيات 1772وفاة، وإجمالي حالات التعافي 20990.
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20:35ت م
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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