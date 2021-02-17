السعودية اليوم / لبنان تسجّل 2470 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 5 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واس

سجّلت لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية 2470 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية اليوم, إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 251804، فيما وصل عدد الوفيات إلى 4152 بعد تسجيل 60 وفاةً.

// انتهى //

20:29ت م

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بيروت 5 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسسجّلت لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية 2470 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع عدد الإصابات فيها منذ بدء الجائحة إلى 346063.وأشارت وزارة الصحة اللبنانية اليوم, إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 251804، فيما وصل عدد الوفيات إلى 4152 بعد تسجيل 60 وفاةً.// انتهى //20:29ت م0239

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