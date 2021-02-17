السعودية اليوم / أمطار على منطقة القصيم



بريدة 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واس

هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة ومحافظات عنيزة والبكيرية والرس والبدائع والمذنب والشماسية والخبراء ورياض الخبراء وعيون الجواء والأسياح ومراكز الربيعة والبطين والبندرية والحيسونية وأبا الورود وحنيظل والصمعوريه والقوارة والبطين والفوارة، والعمار وأجزاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

20:20ت م

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