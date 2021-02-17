السعودية اليوم / المفوضية الأوروبية ستعمل على خطة التأهب الأوروبية الجديدة للدفاع البيولوجي ضد متغيرات كورونا



بروكسل 5رجب 1442ه الموافق 17فبراير 2021م واس

اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم فرض إجراءات فورية للتغلب على التهديدات المتزايد لمتغيرات فيروس

وقالت المفوضية في بيان : إنها ستعمل خطة التأهب الأوروبية الجديدة للدفاع البيولوجي ضد متغيرات كورونا والمسماة "هيرا" مع الباحثين وشركات التكنولوجيا الحيوية والمصنعين والسلطات العامة في الاتحاد الأوروبي وعالميًا لاكتشاف المتغيرات الجديدة، وتقديم الحوافز لتطوير لقاحات جديدة ومكيفة، والإسراع في عملية الموافقة على هذه اللقاحات ، وضمان زيادة قدرات التصنيع.

واضافت إن اتخاذ الإجراءات الآن يعد أمرًا مهمًا مع استمرار ظهور متغيرات جديدة وظهور تحديات مع زيادة إنتاج اللقاح، مشيرة إلى أنه ستعمل حاضنة هيرا أيضًا كمخطط لاستعداد الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل لحالات الطوارئ الصحية.

وبينت المفوضية الأوروبية أنها تريد التركيز على كشف المتغيرات وتحليلها وتقييمها إلى جانب تطوير اختبارات متخصصة للمتغيرات الجديدة، ومراقبة انتشارها بين السكان، وفحص تأثيرها على قابلية الانتقال وتكثيف البحث وتبادل البيانات حول المتغيرات بتمويل قدره 150 مليون يورو

وأعلنت المفوضية الاوروبية عن اطلاق شبكة التجارب السريرية التي تضم 16 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وخمس دول مرتبطة بها لتبادل البيانات وإدراج الأطفال والشباب بشكل تدريجي كمشاركين في التجارب السريرية وتسريع الموافقة التنظيمية على اللقاحات المعدلة.

// انتهى //

20:00ت م

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بروكسل 5رجب 1442ه الموافق 17فبراير 2021م واساقترحت المفوضية الأوروبية اليوم فرض إجراءات فورية للتغلب على التهديدات المتزايد لمتغيرات فيروس كورونا وقالت المفوضية في بيان : إنها ستعمل خطة التأهب الأوروبية الجديدة للدفاع البيولوجي ضد متغيرات كورونا والمسماة "هيرا" مع الباحثين وشركات التكنولوجيا الحيوية والمصنعين والسلطات العامة في الاتحاد الأوروبي وعالميًا لاكتشاف المتغيرات الجديدة، وتقديم الحوافز لتطوير لقاحات جديدة ومكيفة، والإسراع في عملية الموافقة على هذه اللقاحات ، وضمان زيادة قدرات التصنيع.واضافت إن اتخاذ الإجراءات الآن يعد أمرًا مهمًا مع استمرار ظهور متغيرات جديدة وظهور تحديات مع زيادة إنتاج اللقاح، مشيرة إلى أنه ستعمل حاضنة هيرا أيضًا كمخطط لاستعداد الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل لحالات الطوارئ الصحية.وبينت المفوضية الأوروبية أنها تريد التركيز على كشف المتغيرات وتحليلها وتقييمها إلى جانب تطوير اختبارات متخصصة للمتغيرات الجديدة، ومراقبة انتشارها بين السكان، وفحص تأثيرها على قابلية الانتقال وتكثيف البحث وتبادل البيانات حول المتغيرات بتمويل قدره 150 مليون يورووأعلنت المفوضية الاوروبية عن اطلاق شبكة التجارب السريرية التي تضم 16 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وخمس دول مرتبطة بها لتبادل البيانات وإدراج الأطفال والشباب بشكل تدريجي كمشاركين في التجارب السريرية وتسريع الموافقة التنظيمية على اللقاحات المعدلة.// انتهى //20:00ت م0233

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