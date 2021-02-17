

مكسيكو 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واس

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة المكسيكية هيثم بن حسن المالكي، أوراق اعتماده لفخامة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور رئيس الولايات المتحدة المكسيكية، خلال استقبال فخامته للسفير في القصر الرئاسي في المكسيك.

ونقل السفير المالكي خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

من جانبه، عبّر الرئيس أوبرادور عن تمنياته للسفير المالكي بالتوفيق في أداء عمله ودعم العلاقات بين البلدين الصديقين.

// انتهى //

19:43ت م

0229



مكسيكو 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسقدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة المكسيكية هيثم بن حسن المالكي، أوراق اعتماده لفخامة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور رئيس الولايات المتحدة المكسيكية، خلال استقبال فخامته للسفير في القصر الرئاسي في المكسيك.ونقل السفير المالكي خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، معبرًا عن شكره وتقديره لفخامته على حفاوة الاستقبال.من جانبه، عبّر الرئيس أوبرادور عن تمنياته للسفير المالكي بالتوفيق في أداء عمله ودعم العلاقات بين البلدين الصديقين.// انتهى //19:43ت م0229

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / السفير المالكي يقدم أوراق اعتماده للرئيس المكسيكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.