خطوات تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية، ورابط التسجيل

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن كيفية الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية داخل المملكة العربية السعودية، وسنقدم لكم خطوات الدخول إلى المنصة من أجل استكمال مسيرة التعلم عن بعد للفصل الدراسي الثاني لعام 1442 هجرياً، منصة مدرستي التعليمية هي نظام للتعلم عن بعد أنشأته وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية في ظل جائحة كورونا لتيسر التعليم على أبنائها من طلاب وطالبات في جميع المراحل الابتدائية والمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية، وصرحت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة عن استكمال الفصل الدراسي الثاني عن بعد كما حدث في الفصل الدراسي الأول وذلك مع تعديل بسيط في بعض الاستراتيجيات التعليمية على منصة مدرستي، مما يمكن الطلاب من الدخول بكل سهولة ويسر إلى الاختبارات الأسبوعية دون مواجهة صعوبات في تسجيل الدخول إلى المنصة للتعليم عن بعد ويحدث هذا من خلال العلم بجميع خطوات الدخول والتسجيل إلى المنصة.

رابط التسجيل في منصة مدرستي:

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن رابط الدخول إلى منصة مدرستي للتعلم عن بعد إلكترونياً، والتي تتميز بالعديد من المميزات التي جعلت منها أهم المنصات الإلكترونية التعليمية الموجودة داخل الوطن العربي.

طريقة تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية:

أولاً يتم الدخول إلى موقع منصة مدرستي والذي قامت وزارة التعليم في المملكة بالإعلان عنه.

بعد ذلك قم بالضغط على كلمة تسجيل الدخول.

ثم تقوم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

ثم قم بالضغط على كلمة دخول.

ثم في حالة لم تمتلك حساب قم بالضغط على كلمة إنشاء حساب جديد والتي تجدها في أعلى يمين الصفحة.

بعد ذلك تقوم بإدخال جميع البيانات المطلوبة منك والضغط على خيار إنشاء حساب.

في النهاية قم بحفظ اسم المستخدم وكلمة السر لكي تتمكن من استخدامهم في وقت أخر.

ويتم التسجيل بنفس الخطوات لجميع الطلاب.

أهم الخدمات التي توفرها منصة مدرستي:

تقدم منصة مدرستي التعليمية الرسمية للتعلم عن بعد بتوفير العديد من الخدمات المتنوعة للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور لتسهيل سير العملية التعليمية وضمان حصول الطلاب على المعلومات بشكل أسهل وأسرع ومن أهم خدمات المنصة: