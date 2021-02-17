شكرا لقرائتكم خبر إغلاق 8 مساجد بعد ثبوت إصابات بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبينت الوزارة في تقريرها، أن المساجد المغلقة تشمل أربعة بمنطقة الرياض، ومسجدا بمركز السيح بمحافظة الزلفي، ومسجدا بمحافظة الرين، ومسجدين في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف، ومسجدا بمحافظة الوجه بمنطقة تبوك، ومسجدين بمحافظة الدرب بمنطقة جازان.كما أشارت إلى فتح 8 مساجد أمس بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة شملت، أربعة مساجد بمنطقة الرياض، ومسجدا واحد في مناطق المدينة المنورة والشرقية والباحة وتبوك.
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