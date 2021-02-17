شكرا لقرائتكم خبر إغلاق 8 مساجد بعد ثبوت إصابات بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس 8 مساجد موقتا بأربع مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين، ليصل مجموع ما أغلق خلال 10 أيام 87 مسجدا، وجرى فتح 70 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.

وبينت الوزارة في تقريرها، أن المساجد المغلقة تشمل أربعة بمنطقة الرياض، ومسجدا بمركز السيح بمحافظة الزلفي، ومسجدا بمحافظة الرين، ومسجدين في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف، ومسجدا بمحافظة الوجه بمنطقة تبوك، ومسجدين بمحافظة الدرب بمنطقة جازان.

كما أشارت إلى فتح 8 مساجد أمس بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة شملت، أربعة مساجد بمنطقة الرياض، ومسجدا واحد في مناطق المدينة المنورة والشرقية والباحة وتبوك.