الدفع بـ 340 مساعد طبيب أسنان للعمل في القطاع الصحي

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ويعد برنامج مساعد طبيب أسنان المنتهي بالتوظيف، واحدا من البرامج التي أشرفت على تنفيذها الأكاديمية الصحية في الهيئة بالشراكة مع وزارة الصحة، التي تهدف إلى تأهيل قوى عاملة من خلال برامج تدريبية وتأهيلية تسهم في توطين القطاع الصحي وترفع كفاءة العاملين.وأوضح الأمين العام للهيئة الدكتور أيمن عبده، أن برنامج مساعد طبيب أسنان هو أحد البرامج الرائدة في الأكاديمية الصحية التابعة للهيئة.
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