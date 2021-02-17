شكرا لقرائتكم خبر الدفع بـ 340 مساعد طبيب أسنان للعمل في القطاع الصحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دفعت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أمس بـ 340 خريجا وخريجة يمثلون الدفعة الأولى من برنامج مساعد طبيب أسنان المنتهي بالتوظيف إلى القطاع الصحي، وذلك خلال حفل التخرج الذي نظمته افتراضيا.

ويعد برنامج مساعد طبيب أسنان المنتهي بالتوظيف، واحدا من البرامج التي أشرفت على تنفيذها الأكاديمية الصحية في الهيئة بالشراكة مع وزارة الصحة، التي تهدف إلى تأهيل قوى عاملة من خلال برامج تدريبية وتأهيلية تسهم في توطين القطاع الصحي وترفع كفاءة العاملين.

وأوضح الأمين العام للهيئة الدكتور أيمن عبده، أن برنامج مساعد طبيب أسنان هو أحد البرامج الرائدة في الأكاديمية الصحية التابعة للهيئة.