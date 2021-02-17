شكرا لقرائتكم خبر تأمين 12 ألف مستلزم تعليمي بجامعة جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت جامعة جازان تطوير وتحديث بنيتها التحتية بإيجاد بيئة تعليمية داعمة وفاعلة ومتطورة بما يسهم في زيادة التحصيل العملي والمعرفي لطلبة الجامعة وتحفيزهم على الإبداع والابتكار واكتساب المهارات. وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن إسحاق أن الجامعة تحرص على توفير وتأمين الخدمات التعليمية المتطورة داخل الفصول الدراسية والمعامل والمختبرات لتلبية احتياجات الجامعة وخططها المستقبلية وتعزيز مكانتها التنافسية. وبين أن الجامعة قامت خلال العام الماضي 2020م بتأمين وتوفير 12,646 من المستلزمات التعليمية، إضافة إلى تطوير 191 قاعة دراسية، وإنشاء وتجهيز 24 قاعة تدريب وبين أن الجامعة قامت خلال العام الماضي 2020م بتأمين وتوفير 12,646 من المستلزمات التعليمية، إضافة إلى تطوير 191 قاعة دراسية، وإنشاء وتجهيز 24 قاعة تدريب

كانت هذه تفاصيل خبر تأمين 12 ألف مستلزم تعليمي بجامعة جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.