ضبط وافدتين حولتا سكنهما لعيادة أسنان مخالفة

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وحثت الوزارة الجميع للإبلاغ عن مثل هذه المخالفات بالاتصال على937.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت وزارة الصحة وافدتين في شقتين سكنيتين بالرياض أقامتا فيهما عيادة أسنان مخالفة، وأحالت جميع المرتبطين بالمخالفات إلى الجهات المختصة لإيقاع العقوبات بحقهم.وحثت الوزارة الجميع للإبلاغ عن مثل هذه المخالفات بالاتصال على937.

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