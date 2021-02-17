إزالة 35 حاجزا خرسانيا مخالفا بشوارع مكة

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وأسفرت الحملات عن حصر 82 سيارة تالفة، كما ألزمت الأمانة أصحاب المباني (تحت الإنشاء) بإزالة مخلفات البناء من الأراضي الفضاء ورفع مخلفات أعمالهم وتطبيق اشتراطات السلامة، مؤكدة المتابعة المستمرة لجميع المواقع، داعية جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن المخالفين، من أجل الحفاظ على سلامة الجميع، واتباع التعليمات التي فرضتها الأمانة من خلال مركز البلاغات الموحد 940 وقنوات التواصل الرسمية التابعة للأمانة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أزالت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في البلديات الفرعية أمس الأول 35 حاجزا خرسانيا مخالفا ضمن حملات رقابية لإزالة الظواهر السلبية ومعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.وأسفرت الحملات عن حصر 82 سيارة تالفة، كما ألزمت الأمانة أصحاب المباني (تحت الإنشاء) بإزالة مخلفات البناء من الأراضي الفضاء ورفع مخلفات أعمالهم وتطبيق اشتراطات السلامة، مؤكدة المتابعة المستمرة لجميع المواقع، داعية جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن المخالفين، من أجل الحفاظ على سلامة الجميع، واتباع التعليمات التي فرضتها الأمانة من خلال مركز البلاغات الموحد 940 وقنوات التواصل الرسمية التابعة للأمانة.

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