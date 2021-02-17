39 ألف جولة رقابية على أسواق الطائف خلال شهر

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وأسفرت الجولات عن إغلاق 220 منشأة تجارية، لم تتقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية، تمثلت بعدم توفير أجهزة قياس الحرارة أو المعقمات للزوار، إلى جانب عدم تطبق التباعد الجسدي والملصقات المحددة لذلك، إضافة الى رصد مخالفات نظامية منها العمل دون ترخيص نظامي وبشهادات صحية للعاملين منتهية.وبينت الأمانة أن أكثر من 13 ألف منشأة تجارية تمت معاينتها والوقوف عليها ومتابعتها بما يحقق أعلى معايير الرقابة الميدانية، حيث عملت البلديات الفرعية على الرقابة الفورية للأنشطة وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المخالفين ومعاودة الوقوف عليها للتأكد من تصحيح المخالفات والتزامها بالتغيير.
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