شكرا لقرائتكم خبر دردشة حية لـ770 زائرا بجلسات مؤتمر مكة الافتراضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحضور 770 زائرا شاركوا في الجلسات الحية عبر الدردشة على المسرح الافتراضي اختتمت أمس أعمال مؤتمر مكة المكرمة عن إدارة المخاطر وتأثيرها على الجودة والصحة والسلامة المهنية، الذي تنظمه أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في مكتب إدارة المشاريع PMO بمشاركة «مشروعات» وبتنظيم من أكاديمية بروجاكس، وذلك خلال الفترة من 16 - 17 فبراير الحالي.

وأوضح أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص أهمية هذا المؤتمر، والذي يعـد من المؤتمرات المهمة في ظل وجود عدد كبير من المشروعات التنموية الإنشائية في المملكة، لافتا إلى أهمية مشاركة مختصين من القطاع الحكومي والقطاع الخاص للمساهمة في عرض التجارب الناجحة لإدارة المشروعات والمخاطر المحتملة، مؤكدا حرص الحكومة الرشيدة - حفظها الله - على حوكمة المشروعات، ورفع مستوى جودتها، والارتقاء بها إلى المعايير الدولية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 للمساهمة في بناء الإنسان وتنمية المكان.

من جانبه نوه مدير مكتب إدارة المشاريع PMO بالأمانة المهندس عبدالله الحازمي إلى مشاركة عدد من المختصين في مجال إدارة المخاطر والكوارث والأزمات، ومقيمين معتمدين في التخطيط الاستراتيجي والجودة والصحة والسلامة المهنية، في 7 جلسات مباشرة على مدى يومين تضمنت مناقشة التهديدات الحالية والمستجدة، وطرق التحكم والاستجابة للمخاطر وإدارتها، إضافة إلى مناقشة إدارة مخاطر المشاريع الهندسية، وكيف تأثرت الجودة والسلامة بالجائحة، ومناقشة أهم الأساليب والطرق في معالجتها.

وأشار إلى أن الحضور استكشفوا خلال الجلسات الافتراضية المعرض المصاحب للمؤتمر، وتواصلوا مع ممثلي الأمانة والقائمين على المؤتمر من خلال إمكانات الدردشة الحية في بيئة تفاعلية استمتعوا خلالها بتجربة حية فريدة من نوعها، مؤكدا حرص الأمانة ممثلة في مكتب إدارة المشاريع PMO على المساهمة في رفع مهارات العاملين في مجال إدارة المشاريع وجميع المهتمين لنشر المعرفة ونشر ثقافة وعلم إدارة المشاريع.