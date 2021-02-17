إهمال الاحترازات يغلق سوق رحمانية جدة

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ويأتي ذلك في ظل متابعة من محافظ جدة لأعمال اللجان المختصة في مواقع عدة، للحد من انتشار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت اللجان المختصة المشكلة بأمر محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، أمس الأول، سوق الرحمانية أحد أشهر الأسواق الشعبية جنوب المحافظة، لرصدها مخالفات عدة، من بينها عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بين مرتاديه، وكذلك عدم التزام إدارة السوق بذلك.ويأتي ذلك في ظل متابعة من محافظ جدة لأعمال اللجان المختصة في مواقع عدة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

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