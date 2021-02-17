شكرا لقرائتكم خبر الانتهاء من أعمال دائري مكة الثالث الحالية 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتوقع الانتهاء من الأعمال الحالية الجاري تنفيذها في مشروع الطريق الدائري الثالث بالعاصمة المقدسة مطلع العام المقبل 2022م، حيث تعكف هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة على تنفيذ استكمال الأجزاء المتبقية من المشروع.

وبلغت كميات أعمال الحفر المنفذة نحو 6 ملايين م3، فيما وصلت كميات أعمال الردميات المنفذة 200 ألف م3، كما وصلت كميات الخرسانة المسلحة المنفذة 33 ألف م3.

وأوضح المتحدث الرسمي بالهيئة المهندس جلال كعكي لـ»مكة» أن نحو 800 مهندس وعامل، إضافة إلى 500 معدة يعملون في المشروع، وذلك حرصا من الهيئة على الانتهاء من مشاريع الطرق الدائرية في مكة المكرمة، ولا سيما أنها تسهم في انسيابية الحركة المرورية، خاصة في موسمي الحج والعمرة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من الأجزاء الجاري تنفيذها حاليا بداية عام 2022.

مراحل تنفيذ دائري مكة الثالث:

الأولى: تبدأ من شارع الخنساء حتى نهاية شارع الجزائر، حيث يجري تنفيذ 4 جسور على تقاطعات رئيسة لـ3 أحياء: الخنساء - شارع الحج - وادي لقيطة - شارع الجزائر

الثانية: تبدأ من تقاطع شارع الجزائر وصولا إلى الربط مع تقاطع التنعيم بطول 3.5 كلم

الثالثة: من تقاطع المسخوطة إلى تقاطع الأمير سلطان بن عبدالعزيز بمنطقة العزيزية، وتشمل تنفيذ 4 جسور خرسانية.