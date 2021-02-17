«الحوار الوطني» يستثمر الفنون الإبداعية في إيصال رسالته

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يطلق مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني -عن بعد- الثلاثاء والأربعاء المقبلين برنامج «حوار الفنون»، بمشاركة المبدعين والمبدعات المهتمين بالجانب الحضاري والثقافي في مناطق المملكة كافة.

وأوضح نائب الأمين العام للمركز إبراهيم العسيري أن برنامج حوار الفنون يأتي استمرارا للمبادرات الراعية للفنون التي أطلقها المركز أخيرا، وذلك بهدف استثمار الفنون الإبداعية في إيصال رسالته وتحقيق أهدافه.

وأوضح أن برنامج حوار الفنون يتضمن مسابقة تستهدف المبدعين والمبدعات من المهتمين بالجانب الحضاري والثقافي في مناطق المملكة كافة، من خلال توظيف الأعمال الإبداعية التي سيقدمونها بشكل غير تقليدي في نشر القيم الوطنية وقيم الحوار والتسامح والتعايش بما يسهم في حماية النسيج المجتمعي، ويعزز الوحدة الوطنية.

وأضاف أن المشاركين سيتنافسون في البرنامج ضمن ثلاثة مسارات، يحق للمشارك اختيار أكثر من مسار للمشاركة، يتمثل الأول في جماليات التلقي، وهي ما ينعكس على المش كيف تستخدم الأشعة فوق البنفسجية في التعقيم والفلترة؟

ارك من قراءة المنتج للآخرين، وتتكون من مجالين هما القراءة الفنية والنقد الجمالي، أما المسار الثاني فيتمثل في التعبير التفاعلي، وهو بناء تعبير إبداعي يحصل من خلاله المشارك على التأثر والإمتاع والتأثير، ويتكون من ثلاثة مجالات تشمل صناعة الأسئلة وصناعة الأجوبة والكتابة الفنية، في حين يتمثل المسار الثالث في التعبير الإبداعي، وهو عبارة عن إنتاج عمل فني يصنعه المشارك المبدع يعبر من خلاله عن معنى أو قيمة، ويتكون من خمسة مجالات تشمل الرسم والشعر والقصة القصيرة والتصوير الضوئي والخط العربي.

يذكر أن المسابقة تتكون من مراحل عدة، حيث انطلقت الأولى بالإعلان عنها عبر منصات المركز، ثم مرحلة استقبال الراغبين في المشاركة ومراجعة وفرز أسمائهم مرورا بتسجيل المشاركين والمشاركات عبر الرابط المدرج للمسابقة وصولا لمرحلة التنفيذ التي تتضمن المتابعة لتكون المشاركات من المشاركين أنفسهم، وأخيرا مرحلة التقييم للمسابقة والتأكد من أنها تسير في المسار الصحيح ومعرفة مدى تحقيق النتائج المرجوة منها وأهداف المركز.