بالأشعة فوق البنفسجية.. كيلووات كهرباء يعقم 12,000 جالون زمزم

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واستعرض مساعد المدير العام للتشغيل والصيانة للشؤون الخارجية المهندس مشعل المطرفي، مراحل تعقيم وفلترة مياه زمزم وما يستخدم خلالها من أجهزة تعتبر أحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال؛ حيث يتم مرور المياه على أحدث أنظمة التعقيم (وحدات الأشعة فوق البنفسجية) وذلك لقتل البكتيريا والفيروسات بالأشعة فوق البنفسجية بمستوى عال من التعقيم، فيما يعقم الكيلووات الواحد من الكهرباء 12,000 جالون من الماء لضمان عدم تغير لون ماء زمزم أو طعمه أو رائحته.وقال «من أجل الحفاظ على سلامة مياه زمزم تتخذ وكالة الشؤون الفنية والخدمية مجموعة من الإجراءات بدءا من ضخ مياه زمزم المبارك من بئر زمزم في دائرة مغلقة عبر فلاتر تحجز الرمال والشوائب ومواسير لا تصدأ (استانليس استيل) حتى وصولها إلى خزانات مغلقة تماما، ثم تمر على أجهزة التعقيم المبدئية، كما تجري نفس الآلية عند نقلها إلى المسجد الحرام عبر فريق من المختصين يشرفون على هذه الأعمال للتأكد من التنفيذ وفق أصول فنية متبعة تلبي تطلعات حكومة المملكة وعنايتهم بالحرمين الشريفين وقاصديهما».
وأشار المطرفي إلى أن هذه الخدمات والجهود تأتي بإشراف وتنظيم من الإدارة العامة للتشغيل والصيانة التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية.
كيف تستخدم الأشعة فوق البنفسجية في التعقيم والفلترة؟
- عبارة عن طاقة ضوئية تنتج من مصابيح زئبقية منخفضة الضغط محمية بأنواع خاصة من الزجاج
- تسمح للضوء بالمرور على البكتيريا والفيروسات وغيرها من الأحياء الدقيقة.
- اختراق الغلاف الخارجي وتدمير الحمض النووي(D. N. A).
- دخول المياه إلى أنبوبة أسطوانية توجد بداخلها المصابيح (اللمبات) المولدة للأشعة فوق البنفسجية.
- يعتمد عدد اللمبات الموجودة داخل الأسطوانة على حجم الأسطوانة وكمية المياه المراد تعقيمها.
- ضبط سرعة دخول المياه بحيث تكون كافية لقتل أي بكتيريا أو فيروسات.
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