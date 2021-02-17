شكرا لقرائتكم خبر بالأشعة فوق البنفسجية.. كيلووات كهرباء يعقم 12,000 جالون زمزم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعكف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تنفيذ أعمال الصيانة الخاصة بمعدات وأجهزة محطات ماء زمزم بصفة دورية، وذلك حسب خطة الصيانة الوقائية الموضوعة مسبقا والتي يشرف على تنفيذها نخبة مدربة من المهندسين والفنيين لضمان جودتها قبل تقديمها إلى ضيوف بيت الله من المعتمرين والحجاج والتأكد من تنفيذها وفق أصول فنية متبعة وإصدار أوامر عمل تصحيحية في حالة وجود أي أعطال وتنفيذها على الفور داخل المحطات.

واستعرض مساعد المدير العام للتشغيل والصيانة للشؤون الخارجية المهندس مشعل المطرفي، مراحل تعقيم وفلترة مياه زمزم وما يستخدم خلالها من أجهزة تعتبر أحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال؛ حيث يتم مرور المياه على أحدث أنظمة التعقيم (وحدات الأشعة فوق البنفسجية) وذلك لقتل البكتيريا والفيروسات بالأشعة فوق البنفسجية بمستوى عال من التعقيم، فيما يعقم الكيلووات الواحد من الكهرباء 12,000 جالون من الماء لضمان عدم تغير لون ماء زمزم أو طعمه أو رائحته.

وقال «من أجل الحفاظ على سلامة مياه زمزم تتخذ وكالة الشؤون الفنية والخدمية مجموعة من الإجراءات بدءا من ضخ مياه زمزم المبارك من بئر زمزم في دائرة مغلقة عبر فلاتر تحجز الرمال والشوائب ومواسير لا تصدأ (استانليس استيل) حتى وصولها إلى خزانات مغلقة تماما، ثم تمر على أجهزة التعقيم المبدئية، كما تجري نفس الآلية عند نقلها إلى المسجد الحرام عبر فريق من المختصين يشرفون على هذه الأعمال للتأكد من التنفيذ وفق أصول فنية متبعة تلبي تطلعات حكومة المملكة وعنايتهم بالحرمين الشريفين وقاصديهما».

وأشار المطرفي إلى أن هذه الخدمات والجهود تأتي بإشراف وتنظيم من الإدارة العامة للتشغيل والصيانة التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية.

كيف تستخدم الأشعة فوق البنفسجية في التعقيم والفلترة؟