القيادة تهنئ كوسوفا وجامبيا بذكرى الاستقلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، القائمة بأعمال رئيس جمهورية كوسوفا رئيسة البرلمان فيوسا أوسماني، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية كوسوفا الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما هنأ خادم الحرمين الشريفين رئيس جمهورية جامبيا أداما بارو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما هنأ خادم الحرمين الشريفين رئيس جمهورية جامبيا أداما بارو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية جامبيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار. فيما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، القائمة بأعمال رئيس جمهورية كوسوفا رئيسة البرلمان، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، راجيا لحكومة وشعب جمهورية كوسوفا الصديق المزيد من التقدم والازدهار. كما هنأ ولي العهد رئيس جمهورية جامبيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية جامبيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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