شكرا لقرائتكم خبر خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من أمير الكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رسالة خطية من أخيه أمير دولة الكويت الشيخ نواف الصباح، تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وتسلم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال استقباله في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض أمس، وزير خارجية الكويت الدكتور أحمد الصباح، الذي وصل إلى الرياض في زيارة رسمية.

كما جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون وتوسعة آفاقه في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل مرداد.