حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الخميس في المملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الخميس).
وتوقّع المركز هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، على مناطق: “القصيم، والرياض، والشرقية، وجازان، وعسير، والباحة”، وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة ونجران.
كما توقع رياحا سطحية مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، على شمال وشرق ووسط المملكة مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة.
ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 31 درجة مئوية في شرورة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 1 درجة مئوية في طريف وتبوك.
Source akhbaar24.argaam
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