شرطة الرياض: القبض على مقيم تحايل على كبار السن وسطا على 74 ألف ريال

أعلنت شرطة منطقة الرياض، الأربعاء، القبض على مقيم من الجنسية اليمنية، في العقد الرابع من العمر، ارتكب عددًا من جرائم النصب والاحتيال.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مقيم من الجنسية اليمنية، في العقد الرابع من العمر، ارتكب عددًا من جرائم النصب والاحتيال، بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في استهداف عملاء البنوك أمام أجهزة الصرف الآلي من كبار السن والمقيمين، والتحايل عليهم بمساعدتهم على تنفيذ عمليات السحب، واستبدال بطاقات الصرف الآلي بعد حصوله على معلوماتها، واستخدامها في تنفيذ عمليات شراء عبر نقاط البيع وإجراء سحوبات بنكية.

وأشار متحدث شرطة الرياض، إلى أن قيمة العمليات المالية والشرائية التي أجراها بلغت 74 ألفًا و900 ريال، مؤكدة إيقافه واتخاذ بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.