الجبير يبحث مع مسؤولين دوليين التحديات الإقليمية والعلاقات الثنائية

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء، عادل الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، ومناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير مملكة النرويج لدى المملكة أويفند ستوكه.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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