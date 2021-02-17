3 مناطق تتصدر إصابات كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 334 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ«24» ساعة الماضية.

وتصدرت 3 مناطق قائمة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا؛ فسجلت الرياض 169 حالة، والمنطقة الشرقية 62، ومكة المكرمة 42 حالة.

وسجلت منطقة الحدود الشمالية 13 حالة، والمدينة المنورة12، والقصيم 10، وعسير 6 والباحة 5، وسجلت منطقتا «الجوف، وحائل» 4 حالات لكل منهما، وسجلت نجران 3، وسجلت منطقتا «جازان، وتبوك» حالتين لكل منهما.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 373702، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 364646، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6445 حالة، بينما تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، و349 حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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