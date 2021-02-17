«الصحة»: تدشين المزيد من مراكز لقاح كورونا لتشمل جميع مناطق المملكة

أكدت وزارة الصحة أنها ستتوسع في تدشين المزيد من مراكز لقاح كورونا لتشمل جميع مناطق المملكة، لمواصلة جهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كوررنا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

كما أعلنت الصحة تسجيل «334» حالة مؤكدة مصابة بكورونا، وتعافي «349» حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الحالات النشطة «2611» منها «480» حالة حرجة، وبلغت الإحصائية الإجمالية لعدد الإصابات في المملكة «373702» حالة.

فيما بلغ عدد حالات التعافي «364646» حالة، وتم تسجيل «4» حالات وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى «6445» حالة -رحمهم الله جميعاً-، وتم إجراء «49608» فحوص مخبرية.

ونصحت وزارة الصحة الجميع بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس «كورونا».