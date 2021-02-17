122 اختبارا خلال أسبوع لسلامة الأغذية بخميس مشيط

أوضح رئيس بلدية محافظة خميس مشيط المهندس محمد بن ناجم الحويطي، أن مختبر سلامة الأغذية والبيئة التابع لبلدية محافظة خميس مشيط استقبل خلال الأسبوع الماضي 33 عينة مختلفة من العسل والمياه والأغذية المتنوعة والخضروات والفواكه، حيث أجرى عليها العديد من الاختبارات والتي بلغت 122 اختبارا، وقد ثبت مطابقة 20 عينة للمواصفات وعدم مطابقة بقية العينات للمواصفات وعددها 13 عينة، كما أشار الحويطي إلى أنه يتم تحليل وفحص جميع العينات المسحوبة بمختبر البلدية العام للتأكد من جودة الأغذية المعروضة، ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي، وذلك بواسطة كادر فني مؤهل ومتخصص للعمل على أحدث أنواع أجهزة المختبرات المتوفرة بالبلدية، ويتم الكشف عن أي ملوثات غذائية أو بقايا للهرمونات والمبيدات الحشرية، إضافة إلى فحص المعادن الثقيلة.

من جهة أخرى، بين الحويطي أنه فيما يخص الإصحاح البيئي فإن البلدية تنفذ حملة شاملة للإصحاح البيئي تستهدف جميع أرجاء المحافظة حيث تسعى البلدية في إطار مسؤولياتها وضمن أعمالها وخططها في رفع مستوى الإصحاح البيئي ومكافحة آفات الصحة العامة وجدولة أعمال الرش بالطريقة الصحيحة للقضاء على البعوض وأماكن تكاثر الحشرات، إضافة إلى حملة التطهير والتعقيم الشاملة والمستمرة التي تقوم بها البلدية على جميع المنشآت والمرافق العامة والميادين، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.