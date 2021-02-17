122 اختبارا خلال أسبوع لسلامة الأغذية بخميس مشيط

من جهة أخرى، بين الحويطي أنه فيما يخص الإصحاح البيئي فإن البلدية تنفذ حملة شاملة للإصحاح البيئي تستهدف جميع أرجاء المحافظة حيث تسعى البلدية في إطار مسؤولياتها وضمن أعمالها وخططها في رفع مستوى الإصحاح البيئي ومكافحة آفات الصحة العامة وجدولة أعمال الرش بالطريقة الصحيحة للقضاء على البعوض وأماكن تكاثر الحشرات، إضافة إلى حملة التطهير والتعقيم الشاملة والمستمرة التي تقوم بها البلدية على جميع المنشآت والمرافق العامة والميادين، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.
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