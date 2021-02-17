الدفع بـ345 مساعد طبيب أسنان للعمل في القطاع الصحي

ويعد برنامج مساعد طبيب أسنان المنتهي بالتوظيف واحدًا من البرامج التي أشرفت على تنفيذها الأكاديمية الصحية في الهيئة بالشراكة مع وزارة الصحة، والتي تهدف إلى تأهيل قوى عاملة من خلال برامج تدريبية وتأهيلية تسهم في توطين القطاع الصحي، وتقوم على رفع كفاءة العاملين، وذلك تعزيزًا لبرنامج التحول الصحي في المملكة.
وأوضح الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الدكتور أيمن بن أسعد عبده، أن برنامج مساعد طبيب أسنان هو أحد البرامج الرائدة في الأكاديمية الصحية التابعة للهيئة، حيث نُفذ في أكثر من 18 مركزًا تدريبيًا تنوعت بين القطاع الحكومي والخاص على 9 مناطق داخل المملكة. مقدمًا شكره للشركاء من جميع الجهات المشاركة على جهودهم في نجاح عملية التدريب، مهنئًا الخريجين والخريجات على النجاح والتخرج.
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