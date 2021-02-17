اكتمال استعدادات هدية خادم الحرمين

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الاستعدادات لإطلاق برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور بالخارج لعام 1442هــ، لتوزيعها على المسلمين من أقليات وجاليات ومؤسسات وشخصيات إسلامية، خلال شهر رمضان المبارك هذا العام، وذلك بالتنسيق مع مكاتب الملحقيات الدينية بسفارات المملكة، والمراكز الإسلامية التابعة للوزارة.

وقال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، إن تنفيذ البرنامج في ظل الظروف الراهنة، التي فرضتها جائحة كورونا، يؤكد اهتمام القيادة بكل ما يلامس حاجات المسلمين حول العالم.

وسيتم شحن 200 طن من التمور التي يتم اختيارها بعناية كبيرة، لتوزيعها هذا العام في 24 دولة، مبينا أن تنفيذ المشروع هذا العام سيكون وفق الإجراءات الاحترازية المتخذة في تلك الدول، لمنع انتشار فيروس كورونا في إطار الحرص على سلامة وصحة المستفيدين من البرنامج والعاملين فيه.