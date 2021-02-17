شكرا لقرائتكم خبر عن منظومة الطاقة الشمسية.. هل تكون حلاً لأزمة فواتير الكهرباء؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أسابيع قليلة وينتهي الشتاء ويبدأ فصل الصيف وترتفع حرارة الأجواء، ويلجأ الكثير من المواطنين والمقيمين لتشغيل المكيفات لمواجهة حر الصيف، وفي المقابل ترتفع فواتير الكهرباء وتزداد الشكاوى من قيمة الفواتير.

وكالعادة في فصل الصيف يشكو الكثير من المواطنين والمقيمين من ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء، فيما توجه الشركة السعودية للكهرباء نصائح لترشيد الاستهلاك ومواجهة مشكلة ارتفاع قيمة الفواتير.

ولكن الجديد في هذا العام هو منظومة الطاقة الشمسية التي أعلنت عنها الشركة والتي من الممكن أن تكون حلاً ناجحاً لمواجهة أزمة فواتير الكهرباء.

• آلية تركيب منظومة الطاقة الشمسية

وفي هذا السياق، أوضحت هيئة تنظيم المياه والكهرباء آلية وخطوات وشروط التركيب والحصول على تقنيات وخدمات منظومة الطاقة الشمسية.

ورداً على سؤال مواطن قال فيه: “أين يتم طلب خدمة الطاقة الشمسية؟ وكم تأخذ من الوقت حتى توصيل الخدمة”، قالت الهيئة: “يمكن التقدم بطلبكم بشأن منظومات الطاقة الشمسية إلى مقدمي خدمة التوزيع”.

وأضافت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، كما يمكنم الإطلاع على الفقرة الثامنه من وثيقة الإطار التنظيمي (عملية ربط منظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة).

• الشروط المطلوبة لتركيب المنظومة

وفي وقت سابق، أوضحت الهيئة الشروط المطلوبة لتركيب منظومة الطاقة الشمسية الصغيرة كالتالي:

• أن تكون مستهلكا للخدمة الكهربائية

• أن تمتلك المنشأة أو تكون منتفعا بها

• أن يكون التركيب في منشأتك بقدرة لا تتجاوز (2) ميغاواط ولا تقل عن (1) كيلو واط.

• أن تكون عملية ربط الطاقة المشية آمنة

• أن لا تتجاوز القدرة المجمعة (5) ميغاواط في منشآت لمختلفة للمالك في منطقة إمداد تابعة لإدارة كهرباء واحدة.

• 4 اشتراطات للمقاولين والاستشاريين

وضمن خطة وزارة الطاقة لدعم هذه المنظومة الجديدة، أوضحت وزارة الطاقة شروط تأهيل المقاولين والاستشاريين لمجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة المربوطة بمنظومة التوزيع

وأكدت في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” أنه يتطلب الحصول على التأهيل استكمال أربعة مراحل وهي التقييم العام للمقاولين من خلال تقديم سجل تجاري بالنشاط والاستشاريين من خلال تقديم سجل تجاري متوافق مع الهيئة السعودية للمهندسين، ورخصة مکتب هندسي معتمد.

وفيما يتعلق بالاعتماد تقوم اللجنة بتقييم طلب كل مقاول/استشاري والرفع للاعتماد.

أما بالنسبة للتقييم الفني يتمثل في تقديم قائمة بالمهندسين وفنيي التركيب في المجال وتقديم نبذة عن مشاريعهم السابقة من ذات التخصص مع إرفاق شهادات التدريب المعتمدة في النشاط والتوقيع على وثيقة اللوائح والأنظمة النهائية وإصدار وتحديث قوائم.

أما الشرط الرابع فهو إصدار القوائم المؤهلة للمقاولين والاستشاريين الذين حققوا المتطلبات و تحديث قائمة المؤهلين للمقاولين والاستشاريين ونشرها في الموقع الالكتروني الهيئة تنظيم المياه والكهرباء ومشاركتها مع مقدم خدمة التوزيع و الاحتفاظ بسجل محدث لكل مقاول/ استشاري تم اعتماد تأهيله لدى اللجنة، ومقدم الخدمة.

وأضافت وزارة الطاقة أنه يمكن التواصل مع لجنة التأهيل يمكن الارسال عبر البريد الالكتروني : [email protected]

• تكلفة تركيب الطاقة الكهروضوئية بالمنازل

كما أوضحت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، طريقة الاستفادة من منصة “شمسي”، والحاسبة الإلكترونية لمعرفة حجم منظومة الطاقة الكهروضوئية الصغيرة التي تتناسب مع مساحة المباني السكنية والمنشآت، وتحديد تكلفتها، وحجم الطاقة الشمسية التي يتم الحصول عليها.

وأبانت في مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن الخطوات تبدأ بالدخول على البوابة ثم “تسجيل الدخول”، وبعد تسجيل الحساب يتم الضغط على أيقونة “خدمات” ثم اختيار “الحاسبة الشمسية” وتحديد نظام التقييم.

وأضافت أنه يجب إدخال المعلومات والبيانات اللازمة ثم الضغط على عرض النتائج.

وأشارت إلى أن أيقونة “الحاسبة المالية” تمكن المرء من معرفة تكلفة التركيب، وفاتورة النظام الشخصي الخاص به.

• إحلال الطاقة الشمسية والغاز يوفر عائدات مالية

من جهته أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن إعادة هيكلة قطاع الطاقة سيكون له نتائج إيجابية.

وأوضح وزير الطاقة، أن أهم هذه النتائج تمكين هذا القطاع وإعادة بناءه ليكون أكثر قدرة واستجابة لتطلعات المجتمع في المستقبل، والتي منها على سبيل المثال برنامج إحلال الطاقة الشمسية والغاز بدلا من السوائل البترولية.

وأضاف أن هذا البرنامج سيكون من أهم وأكبر البرامج التي سوف تنفذ بما له من قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني، ولما سيوفره من عائدات مالية كانت تذهب هدراً.

وأطلق وزير الطاقة، في وقت سابق، الهوية الجديدة لوزارة الطاقة، والتي تعبر عن مواكبتها للتطورات في صناعة الطاقة ومستقبلها، ودورها المحوري في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

• مشروع للطاقة الشمسية سيكون الأرخص عالمياً

وكشف وزير الطاقة الأميرعبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز أيضاً أن لدى الوزارة مشروع للطاقة الشمسية سيكون الأرخص عالميا.

وأضاف في ملتقى الميزانية السعودية، في ديسمبر الماضي، أن المملكة تسعي لتكون ضمن الدول المصدرة للكهرباء للدول المجاورة مثل الأردن ومصر والعراق.

وأكد وزير الطاقة أن زيادة المملكة لإنتاج النفط مطلع الجائحة كان أمرا مقصودا، لافتاً إلى أن اتفاق أوبك بلس، أنقذ الصناعة النفطية العالمية.

وأشار إلى التزام أوبك+ بالاتفاق الأخير كان الأقوى مقارنة بالاتفاقيات السابقة.

يذكر أن بعض المستهلكين يشتكون من ارتفاع فواتير الكهرباء لاسيما في فصل الصيف، وربما تكون خدمات منظومة الطاقة الشمسية بداية حل لهذه المشكلة.

وتتيح منظومة الطاقة الشمسية الحصول على التيار الكهربائي من الطاقة الشمسية النظيفة والمتجددة والآمنة.