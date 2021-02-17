السعودية اليوم / الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة يتفقد عدداً من المشاريع التنموية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة



مكة المكرمة 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واس

تفقد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة عدداً من المشاريع التنموية والتطويرية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة التي تشرف على تنفيذها هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، يرافقه مساعد الرئيس التنفيذي للمشاريع المهندس عبدالرحمن الشهوان والمدير العام لتنفيذ المشاريع المهندس علي الغامدي.

وشملت تلك المشاريع مشروع استكمال الطريق الدائري الثاني الضلع الغربي ( تقاطع الكعكية - جرهم - الطندباوي) التي تُنفذ فيها الأجزاء المتبقية من الطريق بطول 5 كم ويمتد من تقاطع الكعكية بالطريق الدائري الثالث جنوبًا إلى تقاطع الطندباوي، وكذلك تنفيذ المرحلة الثانية من الطريق الدائري الثاني ( تقاطع البيبان ).

وتفقد الرئيس التنفيذي للهيئة مشاريع استكمال الطريق الدائري الثالث، وهي تقاطع ( المسخوطة - العزيزية) واستكمال الجزء المتبقي ( من تقاطع المسخوطة إلى طريق الأمير سلطان )، ومشروع تقاطع ( الخنساء) الذي يُنفَّذ فيه أربعة جسور على تقاطعات الخنساء , والحج , ووادي لقيطة , والجزائر، إضافة إلى مشروع تقاطع (التنعيم) الذي يتم فيه تنفيذ الطرق والجسور والأعمال المدنية والكهربائية من تقاطع الطريق الدائري الثالث مع شارع الجزائر إلى تقاطع الطريق الدائري الثالث مع طريق المدينة المنورة، وتنفيذ جسر على شارع الحج والمنحدرات المتبقية في تقاطع الطريق الدائري الثالث مع طريق المدينة .

كما تفقد الرئيس التنفيذي عدداً من المشاريع في المشاعر المقدسة شملت مشروع محطة معالجة مخلفات الذبح، ومشروع جسر المشاة الموازي لطريق الملك عبدالله بمشعر منى، ومشروع المباني السكنية لمحطات قطار المشاعر، اطّلع فيها على أبرز المستجدات والمنجزات في تلك المشاريع.

ووقف الرئيس التنفيذي للهيئة على مشروع النقل العام بالحافلات بمكة حيث تفقد مركز التشغيل وموقع مبيت الحافلات مطّلعاً على آخر مستجدات العمل والبُنى التحتية ونسبة الإنجاز بالمشروع، واستعرض مع مسؤولي شركة قطارات مكة نموذجاً لمحطة توقف الحافلات الجاري تنفيذها خلال المرحلة الأولى من مشروع النقل العام.

كما زار الرئيس التنفيذي مشروع طريق الملك عبدالعزيز ( وجهة مسار) الذي يُعد أحد أهم المشروعات، حيث يُعد وجهة عصرية نموذجية ومعلماً حضرياً في مكة المكرمة، واطّلع العارضي خلال الزيارة على سير مراحل العمل، حيث يستهدف المشروع تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في طرح الرؤى التنموية اللازمة للارتقاء بالمستوى العمراني والبيئي والاجتماعي في مكة المكرمة وجعلها وجهة عالمية رائدة.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير مكة المكرمة المهندس أحمد بن عمر العارضي استعداد الهيئة لتقديم الدعم اللازم والعمل على توفير كل ما من شأنه إنجاز العمل بالوجهة التي ستلعب دوراً رئيساً في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وتوجيهات سمو أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس الهيئة وسمو نائبه وتعزيز الإسهام الفاعل في خدمة أهالي منطقة مكة المكرمة وزوارها من الحجاج والمعتمرين، وتسهيل وصولهم إلى الحرم المكي الشريف، وتغيير تجربتهم نحو الأفضل.

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