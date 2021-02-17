

الامم المتحدة 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واس

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم مجموعة العشرين بوضع "خطة تلقيح عالمية" لضمان عدم تخلف أحد عن الركب في مكافحة وباء كوفيد-19، وذلك خلال جلسة وزارية لمجلس الأمن.

وقال: إن العالم بحاجة ماسة إلى خطة تلقيح عالمية تجمع كل من لديه القدرة والخبرة العلمية والإمكانات الإنتاجية والمالية المطلوبة.

وأضاف: أظن أن مجموعة العشرين (أقوى عشرين اقتصاداً في العالم) مخولة بتشكيل فريق عمل طارئ مكلف لتحضير خطة تلقيح عالمية كهذه وتنسيق تطبيقها وتمويلها.

وأوضح أنه يجب أن يضم فريق العمل كل الدول التي تتوفر فيها إمكانات تطوير لقاحات أو إنتاجها في حال توفرت التراخيص، فضلا عن منظمة الصحة العالمية ومنظمات مختصة أخرى والمؤسسات المالية العالمية.

ولفت غوتيريش النظر إلى أن قمة مجموعة السبع برئاسة بريطانيا -المقررة السبت- يمكنها أن تعطي الدفعة الضرورية لجمع الموارد المالية الضرورية.

وأضاف: "لو تركنا الفيروس ينتشر بسرعة في دول الجنوب سيتحور أكثر فأكثر مع نسخ جديدة أشد عدوى وأكثر فتكا قد تهدد فاعلية اللقاحات، محذراً من أن ذلك قد يطيل أمد الجائحة بشكل كبير مما يسمح للفيروس بالعودة ليفتك بدول الشمال.

وأكد أنه يجب أن نتحقق من أن الجميع أين ما وُجدِوا سيحصلون على اللقاح في أسرع وقت ممكن، منددا بأن التقدم على صعيد التلقيح يتم بطريقة غير متساوية وغير عادلة، فقد أُعطيت عشر دول فقط 75 % من كل لقاحات كوفيد-19، وفي المقابل لم تحصل أكثر من 130 دولة على أي جرعة.

// انتهى //

18:35ت م

0214





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى وضع "خطة تلقيح عالمية" ضد كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.