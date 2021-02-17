السعودية اليوم / شرطة الرياض : القبض على مقيم يمني ارتكب عددًا من جرائم النصب والاحتيال // للصحف //



الرياض 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واس

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مقيم من الجنسية اليمنية، في العقد الرابع من العمر، ارتكب عددًا من جرائم النصب والاحتيال، بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في استهداف عملاء البنوك أمام أجهزة الصرف الآلي من كبار السن والمقيمين، والتحايل عليهم بمساعدتهم على تنفيذ عمليات السحب، واستبدال بطاقات الصرف الآلي بعد حصوله على معلوماتها، واستخدامها في تنفيذ عمليات شراء عبر نقاط البيع وإجراء سحوبات بنكية، حيث بلغت قيمة العمليات المالية والشرائية بها، (74,900) ريال، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

// للصحف // // انتهى //

18:27ت م

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