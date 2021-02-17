اجتماعي / مؤتمر "عصامي" يخرج بتوصيات هادفة لإلحاق الأيتام بسوق العمل



الرياض 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واس

خرج ملتقى عصامي لتوظيف الأيتام، الذي اختتمت جلساته وحلقات النقاش بالعديد من التوصيات التي تسهم بتوظيف الأيتام، وتوفير الحياة الكريمة لهم، وتأهيلهم وتدريبهم ليكونوا على قدر كاف من الكفاءة والإلمام بالمهارات اللازمة التي يتطلبها سوق العمل.

وقدم المؤتمر مجموعة من التوصيات المهمة أبرزها: توفير قاعدة بيانات تشمل كافة الباحثين عن عمل من مستفيدي جمعيات رعاية الأيتام، والربط مع جهات التوظيف لتوفير الفرص الوظيفية المناسبة لهم – منصة عصامي ، وإنشاء مراكز ابتكار اجتماعي للجمعيات المتخصصة في رعاية الأيتام تُسهم في دراسات القضايا الاجتماعية والإسهام في توظيف المستفيدين، والتواصل الفعال مع القيادات الوطنية لاحتواء مستفيدي جمعيات رعاية الأيتام والسعي في تمكينهم وتطوير مهاراتهم لتهيئتهم لسوق العمل.

وتضمنت التوصيات تدريب الإخصائيين الاجتماعيين في الجمعيات الخيرية وإعداد مستشارين مؤهلين لتكوين مجموعات مساندة اجتماعية وتدريبية لمساعدة المستفيدين في رحلة التأهيل والنجاح الوظيفي، والعناية بأمهات الأيتام باعتبارهن شريكات نجاح وإشراكهن في عملية تمكين الأبناء ، وتبادل الخبرات بين الجمعيات في نفس المجال والجامعات في الدراسات والبحوث وخدمة المجتمع وعقد اتفاقيات تتبنى دراسات وبرامج مخصصة للمستفيدين، إضافة إلى تدريب مستفيدي جمعيات رعاية الأيتام في إدارات متخصصة بالجمعيات وتزويدهم بالتجربة العملية الكافية وتهيئتهم قبل بدء الحياة الوظيفية.

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17:46ت م

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