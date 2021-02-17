السعودية اليوم / العراق يسجل 3575 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واس

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3575 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 12 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13204, فيما تم تسجيل 1236 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 611036 حالة, مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم بلغ 29317, منهم 296 يرقدون في غرف العناية المركزة.

// انتهى //

17:04ت م

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بغداد 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3575 إصابة جديدة بفيروس كورونا , مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 653557 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 12 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13204, فيما تم تسجيل 1236 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 611036 حالة, مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم بلغ 29317, منهم 296 يرقدون في غرف العناية المركزة.// انتهى //17:04ت م0191

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