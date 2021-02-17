السعودية اليوم / تعليم جازان يناقش خطط الإدارة في دعم الموهوبين والموهوبات



جيزان 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واس

أكد مدير تعليم منطقة جازان الدكتور إبراهيم أبوهادي أهمية تقديم خدمات تعليمية متميزة لجميع الطلاب والطالبات والاهتمام برعاية الموهوبين والموهوبات وتقديم الدعم المستمر لهم لتنمية مواهبهم وتطويرها.

وبيّن الدكتور أبوهادي خلال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة تعليم جازان والذي عقد عبر الاتصال المرئي، أن الطلاب والطالبات الموهوبين والموهوبات يمتلكون العديد من المميزات والمواهب التي تحتاج للرعاية والاهتمام وتكثيف البرامج الإثرائية المتنوعة التي تسهم في إكسابهم المهارات والإستراتيجيات وتسهم في تطوير قدراتهم لأنهم يمثلون الاستثمار الأفضل لمستقبل الوطن.

وشهد الاجتماع عرضًا لخطة الإدارة في تقديم الرعاية للموهوبات والبرامج الإثرائية التي نفذت عن بعد خلال فترة جائحة

// انتهى //

17:03ت م

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جيزان 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسأكد مدير تعليم منطقة جازان الدكتور إبراهيم أبوهادي أهمية تقديم خدمات تعليمية متميزة لجميع الطلاب والطالبات والاهتمام برعاية الموهوبين والموهوبات وتقديم الدعم المستمر لهم لتنمية مواهبهم وتطويرها.وبيّن الدكتور أبوهادي خلال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة تعليم جازان والذي عقد عبر الاتصال المرئي، أن الطلاب والطالبات الموهوبين والموهوبات يمتلكون العديد من المميزات والمواهب التي تحتاج للرعاية والاهتمام وتكثيف البرامج الإثرائية المتنوعة التي تسهم في إكسابهم المهارات والإستراتيجيات وتسهم في تطوير قدراتهم لأنهم يمثلون الاستثمار الأفضل لمستقبل الوطن.وشهد الاجتماع عرضًا لخطة الإدارة في تقديم الرعاية للموهوبات والبرامج الإثرائية التي نفذت عن بعد خلال فترة جائحة كورونا ، ومناقشة ورقة العمل المقدمة بعنوان "الموهبة.. رعاية مستدامة" والخطط التي ستنفذها الإدارة لضمان تقديم خدمات متميزة ومستدامة للموهوبين.// انتهى //17:03ت م0188

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