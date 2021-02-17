السعودية اليوم / النائب العام يتفقد مقرات النيابة في محافظات نجران



نجران 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واس

أتمّ معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم جولاته التفقدية بزيارة لمقرات النيابة العامة في منطقة نجران .

واستهل معالي النائب العام جولته بفرع النيابة العامة بمنطقة نجران، والتقى خلال الجولة برؤساء نيابات المنطقة، ورؤساء جهات الضبط وتفقد سير العمل الجزائي في المنطقة، والآليات التي تعمل بها كل جهة، في معالجة القضايا، والخطط التي من شأنها إنهاء إجراءات القضايا بشكل متقن وسريع، وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة حفظها الله.

كما جرى خلال الزيارة افتتاح دوائر النيابة في محافظة بدر الجنوب ومحافظة خباش، وخلالها وجه معالي النائب العام منسوبي النيابة العامة بمضاعفة الجهود وتطوير الأداء الوظيفي، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، داعياً أعضاء النيابة لتكثيف العمل والتعاون فيما بينهم لتحقيق العدالة الناجزة.

وتُعدّ هذه الجولة استكمالاً للجولات التفقدية على مناطق المملكة التي بدأها معالي النائب العام بزيارة الدوائر النيابية في مناطق الرياض ومكة المكرمة وجازان.

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17:00ت م

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