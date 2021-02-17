السعودية اليوم / رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري يفتتح المحكمة الإدارية بالأحساء



الأحساء 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واس

افتتح معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف اليوم المحكمة الإدارية بالأحساء "افتراضيًا"، وذلك بحضور عدد من أصحاب الفضيلة ومسؤولي الإدارات العامة بديوان المظالم، وأصحاب الفضيلة قضاة المحكمة ومنسوبيها.

ورفع معاليه الشكر للقيادة الرشيدة على دعمها غير المحدود لمرفق قضاء ديوان المظالم، وحرصها على توفير الخدمات والوسائل التي تسهل للمستفيدين متابعة سير دعواهم في المحاكم، مشيرًا إلى استمرار العمل في تلمّس احتياجات المناطق والمحافظات للمحاكم الإدارية من خلال الخطة الإستراتيجية للديوان التي وضعت ضمن أهدافها إنشاء عدد من المحاكم

فيما أوضح مساعد رئيس المحكمة الإدارية بالأحساء عبدالله الودعاني عن تشكّل المحكمة من ثلاث دوائر قضائية، اثنتين منها إدارية وواحدة تأديبية، يدخل في اختصاصها محافظة الأحساء والمراكز التابعة لها، منوهًا بالدعم الكبير الذي يتلقاه مرفق القضاء الإداري من القيادة الرشيدة ، مبيَّنًا أن المبنى أصبح مُهيأ ليشمل إدارة للدعاوى، وإدارة لأمانة سر الدوائر، وإدارة للشؤون الإدارية والمالية، موضحا الانتهاء من توفير جميع الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لتقديم الخدمات للمستفيدين بكل يسر وسهولة.

عقب ذلك اطّلع معالي رئيس ديوان المظالم -عن بعد- على أقسام المحكمة والإدارات وما تحويه من تجهيزات، مشيدًا بالمستوى الذي ظهرت به بما يتواكب مع بيئة العمل القضائي.

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16:57ت م

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