شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يوجه منسوبي النيابة بمضاعفة الجهود وتطوير الأداء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب وجه النائب العام ، منسوبي النيابة العامة بمضاعفة الجهود وتطوير الأداء الوظيفي، تحقيقًا لرؤية المملكة ٢٠٣٠، داعياً أعضاء النيابة لتكثيف العمل والتعاون فيما بينهم لتحقيق العدالة الناجزة.

جاء ذللك خلال جولاته التفقدية ،اليوم الأربعا، بمقرات النيابة العامة في منطقة نجران، وكان برفقته عدداً من مسؤولي النيابة.

و التقى النائب العام برؤساء نيابات المنطقة، ورؤساء جهات الضبط وتفقد سير العمل الجزائي في المنطقة، والآليات التي تعمل بها كل جهة، في معالجة القضايا، والخطط التي من شأنها إنهاء إجراءات القضايا بشكل متقن وسريع، وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة حفظها الله.

كما تضمنت الزيارة افتتاح دوائر النيابة في محافظة بدر الجنوب ومحافظة خباش، وخلالها وجه النائب العام منسوبي النيابة العامة بمضاعفة الجهود وتطوير الأداء الوظيفي، تحقيقًا لرؤية المملكة ٢٠٣٠، داعياً أعضاء النيابة لتكثيف العمل والتعاون فيما بينهم لتحقيق العدالة الناجزة.

وتُعدّ هذه الجولة استكمالاً للجولات التفقدية على مناطق المملكة التي بدأها النائب العام بزيارة الدوائر النيابية في مناطق الرياض ومكة المكرمة وجازان.