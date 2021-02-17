شاهد أكبر وحدة ps5 بسعر تجاوز 70 ألف دولار !

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-17

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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تختلف الآراء حول ما إذا كان تصميم وحدة تحكم ps5 الجديدة أنيقة أم قبيحة، لكن الشيء الوحيد الذي يتفق عليه الجميع تقريبًا هو أنه أكبر من وحدة ps4، وذلك لأنه يحتوي على مراوح كبيرة بما يكفي لتبريد الرقائق، وألا يصدر الكثير من الضوضاء مثل سابقه، لكن لسوء الحظ هذا يجعله أكبر من يوضع تحت التلفزيون.

سعر أكبر وحدة ps5

ومع ذلك، رأى اليوتيوبر ZHC أن ذلك لا يكفيه، وعلى ذلك طلب تصنيع واحد أكبر 100 مرة من العادي حيث يزن نحو 50 كغم، بينما كان يبلغ ارتفاعه 3 أمتار، ويأتي ذلك بتكلفة 70 ألف دولار.

وبمجرد تصوير مقطع فيديو يوضح مواصفات وشكل أكبر وحدة ps5 في العالم، حاز الفيديو على 12 مليون مشاهدة، ما يعني أنه تمكن من تحصيل ثمن الجهاز وأكثر، بمقطع واحد فقط.

وقد استغرق إنشاء أكبر وحدة ps5 أربعة أشهر، وتم تشييده على يد فريق من الفنانين في 100 ساعة إضافية وهو يعمل بشكل كامل ولديه وحدة تحكم بحجم عملاق لمطابقتها، ووعد بالتخلي عنه لأحد مشتركيه، في حال خسر تحديًا يضعه في مواجهة خمسة فنانين آخرين.

من هو ZHC ؟

اسمه الحقيقي هو زاكاري هسيه، يبلغ 22 عامًا، وهو مستخدم يوتيوب ويمتلك على قناته 19.2 مليون دولار، وقد اكتسب شعبية واسعة من لقطاته الفنية ومقاطع الفيديو الخاصة به، وعرض منتجات باهظة الثمن لمعجبيه، كما أنه يُعد دروسًا لتعليم الآخرين ويشارك جوانب حياته في مدونات فيديو قصيرة، وهو مؤسس شركتي، Art Alliance و Copic Abuse Foundation.

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