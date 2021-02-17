الصحة : مراكز لقاح كورونا ستشمل كل المناطق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكدت وزارة الصحة أنها ستتوسع في تدشين المزيد من مراكز لقاح كورونا لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

حالات كورونا في السعودية

كما أعلنت الصحة تسجيل (334) حالة مؤكدة مصابة بكورونا، وتعافي (349) حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2611) منها (480) حالة حرجة، وبلغت الإحصائية الإجمالية لعدد الإصابات في المملكة (373702) حالة.

فيما بلغ عدد حالات التعافي (364646) حالة، وتم تسجيل (4) حالات وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (6445) حالة -رحمهم الله جميعًا-، وتم إجراء (49608) فحوص مخبرية.

ونصحت وزارة الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

حجز موعد لقاح كورونا

‏وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قد أعلن في وقت سابق عن وصول دفعات جديدة من لقاح كورونا إلى المملكة داعيًا الجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح، فيما أعلنت وزارة الصحة عن إتاحة تقديم مواعيد “الجرعة الثانية” من اللقاح للراغبين ممن تم إعادة جدولة جرعاتهم عبر تطبيق صحتي.

وفي وقت سابق أوضح متحدث الصحة أن أهلية الحصول على لقاح كورونا ستكون أولًا للمواطن والمقيم ممن لديهم رقم هوية وطنية أو رقم إقامة ساري المفعول، ومن خلال تطبيق صحتي‏.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن بدء التسجيل للحصول على اللقاح ابتداءً من يوم الثلاثاء 15-12-2020، وذلك لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك عبر تطبيق “صحتي” لكنها أعادت جدولة مواعيد الجرعات بعد تأخر الشركة المصنعة للقاح في توريد اللقاحات إلى المملكة.

وأكد متحدث الصحة مأمونية وفاعلية اللقاح نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة، مشيرًا إلى أن جميع من أخذوا اللقاح لم تظهر عليهم أي أعراض غير متوقعة.

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