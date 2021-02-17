الان يمكنك فتح حساب بنك الرياض بكل سهولة دون الحاجة للذهاب إلى البنك، من خلال الإنترنت بعدة خطوات سهلة ولن تستغرق دقائق من وقتك، في الآونة الأخيرة لاحظنا الكثير من الأشخاص يبحثون عن طريقة لفتح حساب بنك الرياض أون لاين .وذلك توفيراً للوقت والمجهود، ويعد ميزة فتح حساب بنك الرياض أون لاين ميزة من عدة مميزات يقدمها بنك الرياض لعملائه، الأن يمكنك إجراء كافة معاملاتك المصرفية عبر الإنترنت بكل سهولة وفي دقائق دون الحاجه للذهاب إلى البنك، لذلك سوف نعرض لكم في هذا المقال ومن خلال موقع نجوم مصرية خطوات فتح حساب بنك الرياض أون لاين بكل سهولة

فتح حساب بنك الرياض أون لاين

يعد بنك الرياض من أفضل بنوك المملكة العربية السعودية، وذلك لأنه يتيح خدمة الأون لاين لعملائه مع الاحتفاظ الكامل بسرية ومعلومات الأفراد المصرفية، هذه الميزة مهمة جداً في الوقت الحالي في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم (جائحة كورونا)، يفضل الكثير من الافراد التعامل أون لاين تجنبا العدوى والإصابة بكوفيد 19،

لفتح حساب بنك الرياض أون لاين يجب عليك ملئ النموذج الخاص بفتح حساب أون لاين على موقع بنك الرياض وتوثيق للبيانات والمعلومات عن طريق تطبيق(أبشر)، وبعد ذلك يتم إرسال بطاقة الصراف الآلي الخاصة بك على العنوان الذي تم إدراجه على موقع البنك.

خطوات فتح حساب بنك الرياض أون لاين

لفتح حساب أفراد عليك اتباع الخطوات التالية.

الدخول الى موقع بنك الرياض اون لاين. إختيار اسم مستخدم جديد. إدخال رقم الهوية الوطنية. تحديد عملية التسجيل والاختيار بين (صراف آلي- ائتمانية )، إذا تم اختيار البطاقة الائتمانية عليك إدخال تاريخ انتهاء صلاحيتها، المدون على البطاقة. ادخال رقم سري الخاص بالبطاقة. ادخال اسم المستخدم. يجب ادخال بريدك الإلكتروني الخاص بك وتأكيده. ادخل كلمة مرور خاصة بك مكونة من أربع ارقام وعليك تأكيدها مرة أخرى. وأخيراً وضع علامة أمام الموافقة على الشروط والأحكام .

وبذلك أنتهت عملية فتح حساب بنك الرياض أون لاين .