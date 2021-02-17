بعد موافقة المملكة العربية السعودية على حصول المرأة السعودية على رخصة قيادة والسماح لها بقيادة السيارة وهذا الأمر كان للرجال فقط، وبهذا أصبح للمرأة داخل المملكة العربية السعودية حرية التنقل بالسيارة وإنجاز أي شيء بسرعة وبسهولة ولكي تستطيع المرأة الحصول على رخصة القيادة واستخراجها بسهولة، يجب أن تتوافق مع الشروط والإجراءات التي وضعتها الحكومة السعودية لكي تتمكن المرأة من استخراج رخصة قيادة نسائية، لذلك سوف نعرض لكي سيدتي في هذا المقال من خلال موقع نجوم مصرية طريقة استخراج رخصة القيادة للنساء في السعودية.

طريقة استخراج رخصة القيادة للنساء في السعودية 1442

يجب أن يكون عمر المرأة عند التقديم لا يقل عن 18 عام. يجب أن تلتحق المتقدمة بأي من مدارس تعليم القيادة. يجب على المتقدمة إجراء الفحوصات الطبية اللازمة بأي مكان تابع لوزارة الداخلية. يجب أن تجتاز المتقدمة اختبار القيادة. تقوم المتقدمة بدفع كافة الرسوم الخاصة برخصة القيادة. لا يوجد أي أحكام أو أي اتهامات على المتقدمة. لا تكون المرأة المتقدمة للحصول على رخصة القيادة متهمة بأي تهمة مثل حيازة المخدرات أو تعاطي المخدرات أو تهريب المخدرات.

الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة للنساء في السعودية