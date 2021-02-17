شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يفتتح مقار جديدة في نجران ويشدد على مضاعفة الجهود وتطوير الأداء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أتمّ النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب جولاته التفقدية اليوم (الأربعاء) بزيارة لمقرات النيابة العامة في منطقة نجران، وكان برفقته عدد من مسؤولي النيابة.

واستهل النائب العام جولته بفرع النيابة العامة بمنطقة نجران، والتقى رؤساء نيابات المنطقة، ورؤساء جهات الضبط، وتفقد سير العمل الجزائي في المنطقة، والآليات التي تعمل بها كل جهة، في معالجة القضايا، والخطط التي من شأنها إنهاء إجراءات القضايا بشكل متقن وسريع، وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة حفظها الله.

وتضمنت الزيارة افتتاح دوائر النيابة في محافظة بدر الجنوب ومحافظة خباش، وخلالها وجه النائب العام منسوبي النيابة العامة بمضاعفة الجهود وتطوير الأداء الوظيفي، تحقيقا لرؤية المملكة ٢٠٣٠، داعياً أعضاء النيابة لتكثيف العمل والتعاون في ما بينهم لتحقيق العدالة الناجزة.

وتُعدّ هذه الجولة استكمالاً للجولات التفقدية على مناطق المملكة التي بدأها النائب العام بزيارة الدوائر النيابية في مناطق الرياض ومكة المكرمة وجازان.