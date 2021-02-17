شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية» تغلق 8 مساجد في 4 مناطق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم (الأربعاء) 8 مساجد مؤقتاً في 4 مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة بفايروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 10 أيام 87 مسجداً تم فتح 70 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.

وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة 3 في منطقة الرياض تم فيها رصد 4 حالات إصابة بكورونا، حالتان في مسجد بمركز السيح بمحافظة الزلفي، وحالة واحدة في مسجد بمحافظة الرين وحالة واحدة بمسجد بحي عرقة بالرياض، و3 حالات في مسجدين في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف، وحالة واحدة بمسجد بمحافظة الوجه بمنطقة تبوك، وحالتان في مسجدين بمحافظة الدرب بمنطقة جازان.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم فتح 8 مساجد اليوم بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة، 4 مساجد بمنطقة الرياض، ومسجد واحد في المناطق التالية: المدينة المنورة والشرقية والباحة، وتبوك.

وأكدت الوزارة أنها تواصل جولاتها الرقابية بمناطق المملكة بشكل يومي لرصد أي مخالفات في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمساجد.