السعودية | حكاية سعودي قضى 50 عاماً في جمع المقتنيات الأثرية

شكرا لقرائتكم حكاية سعودي قضى 50 عاماً في جمع المقتنيات الأثرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عكف سعودي في روضة سدير على جمع القطع التراثية منذ نصف قرن، وأنشأ متحفا على الطراز النجدي القديم يشتمل على 6000 قطعة تراثية.

إبراهيم الماجد صاحب متحف بيت الماجد، تحدث إلى "العربية.نت": "من 50 عاما وأنا أبحث عن القطع التراثية النادرة وأجمعها، لاهتمامي ورغبتي بالمحافظة على التراث، وتعريف الأجيال بما كان يقتنيه الآباء والأجداد، وتوثيق طرق العيش في الماضي".

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وأضاف: "يقع المتحف في سدير، وبالتحديد في روضة سدير، وتم تصميمه على الطراز النجدي القديم، ويحتوي على 6000 قطعة تراثية وأثرية، منها ثريا يعود تاريخها إلى 250 عاماً، وكذلك عملات قديمة ونادرة، وقطع تمثل أنواع التراث من ملبوسات من مختلف مناطق السعودية، كما حرصت على جمع الأجهزة الكهربائية من مسجلات وتلفونات ومكواة تعمل بالفحم والغاز، وعدد كبير جداً من الأسطوانات".

وتابع: "خلال رحلتي في جمع المقتنيات الأثرية، حصلت على حزمة كبيرة من الأواني المنزلية القديمة مثل أباريق وصحون وغيرها، وكمية كبيرة من السلاح الأبيض من سيوف ورماح وجنابي بأنواعها المختلفة، والسلاح الذي يعتمد على البارود مثل: البنادق الهوائية واللاهوائية، كما يحوي المتحف على آلات موسيقية تعود لأزمان سابقة مثل الربابة والطبل والمزامير".

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وأكد أن "المتاحف التاريخية تشكل هدفاً رئيسيا لهواية البحث والتدوين عن التراث، ولا شك أن وجود هيئة السياحة يعتبر دعماً للمهتمين بالتراث، باعتباره أحد عناصر الجذب السياحي".