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الجوازات :متاح للخليجيين والزائرين الاستعلام عن رقم الحدود عبر أبشر

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات أنه بإمكان مواطني دول والزائرين للمملكة الاستعلام عن رقم الحدود دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات، عبر خدمة الاستعلام عن رقم الحدود بمنصة أبشر.

وقالت المديرية العامة للجوازات : «عبر منصة أبشر الإلكترونية، بإمكان مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والزائرين للمملكة العربية الاستعلام عن رقم الحدود دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات».

ويذكر أن الجوازات، أشارت إلى أنه يمكن تفعيل الأرقام عبر منصة «أبشر» من خلال أجهزة التفعيل الذاتية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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