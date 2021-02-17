شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات :متاح للخليجيين والزائرين الاستعلام عن رقم الحدود عبر أبشر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات أنه بإمكان مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والزائرين للمملكة الاستعلام عن رقم الحدود دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات، عبر خدمة الاستعلام عن رقم الحدود بمنصة أبشر.

وقالت المديرية العامة للجوازات : «عبر منصة أبشر الإلكترونية، بإمكان مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والزائرين للمملكة العربية السعودية الاستعلام عن رقم الحدود دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات».

ويذكر أن الجوازات، أشارت إلى أنه يمكن تفعيل الأرقام عبر منصة «أبشر» من خلال أجهزة التفعيل الذاتية.